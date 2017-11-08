مسؤولون روس : قواعدنا في سوريا ” باقية “

رجح نائب رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي، يوري شفيتكين، أن تبقي روسيا على قواعدها العسكرية في سوريا “للحيلولة دون تفاقم الأوضاع من جديد”.

وأضاف شفيتكين، في تصريح لوكالة “نوفوستي”، يوم الثلاثاء، أن “الأوضاع قد تتعقد في أي لحظة”. وقال إن من الضروري بقاء القواعد العسكرية في سوريا بعد انتهاء الأعمال القتالية حتى يكون ممكنا، حتى بعد انتهاء العمليات القتالية، إعادة الانتشار مجددا.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ صيرومولوتوف، أن نطاق سحب القوات الروسية من سوريا بعد “دحر الإرهاب” يتوقف على تطورات الوضع، مؤكدا أن القاعدتين في حميميم وطرطوس ستواصلان العمل.

وقال صيرومولوتوف في حديث لوكالة نوفوستي: “اعتقد أن القاعدتين ستبقيان، لكني لا أعرف في أي شكل”، ونصح بالتوجه لوزير الخارجية للتوضيح أكثر. (RT)