هبوط اضطراري لطائرة قطرية بسبب مسافرة إيرانية اكتشفت خيانة زوجها لها !

اضطرت رحلة للخطوط الجوية القطرية كانت متجهة من الدوحة إلى بالي في أندونيسيا إلى الهبوط في الهند.

وأفادت الأنباء، الثلاثاء، بأن امرأة أصبحت منزعجة جداً بعد أن علمت بأن زوجها كان يخونها.

وكان زوج السيدة الإيرانية يجلس بجانبها ولكنه غالبه النعاس، وبعد نومه استخدمت المرأة إبهام زوجها النائم لفتح قفل الهاتف المحمول.

وبعد ذلك بدأ الزوجان بالشجار، وعندما فشل طاقم الطائرة في تهدئتهم، قرر قبطان الطائرة الهبوط في مدينة تشنيا وإنزالهما وطفلهما من الطائرة.

وقالت صحيفة “صن” البريطانية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن العائلة تمكنت -لعدم وجود مشكلة أمنية- من السفر ما حدث إلى كوالالمبور، من ثم إلى الدوحة. (BBC – SUN)