هبوط اضطراري لطائرة قطرية بسبب مسافرة إيرانية اكتشفت خيانة زوجها لها !

8 نوفمبر، 2017
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اضطرت رحلة للخطوط الجوية القطرية كانت متجهة من الدوحة إلى بالي في أندونيسيا إلى الهبوط في الهند.

وأفادت الأنباء، الثلاثاء، بأن امرأة أصبحت منزعجة جداً بعد أن علمت بأن زوجها كان يخونها.

وكان زوج السيدة الإيرانية يجلس بجانبها ولكنه غالبه النعاس، وبعد نومه استخدمت المرأة إبهام زوجها النائم لفتح قفل الهاتف المحمول.

وبعد ذلك بدأ الزوجان بالشجار، وعندما فشل طاقم الطائرة في تهدئتهم، قرر قبطان الطائرة الهبوط في مدينة تشنيا وإنزالهما وطفلهما من الطائرة.

وقالت صحيفة “صن” البريطانية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن العائلة تمكنت -لعدم وجود مشكلة أمنية- من السفر ما حدث إلى كوالالمبور، من ثم إلى الدوحة. (BBC – SUN)

 

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رأي واحد على “هبوط اضطراري لطائرة قطرية بسبب مسافرة إيرانية اكتشفت خيانة زوجها لها !”

  1. ههههه هالامراة غبية جدا مفروض تنتظر لين يوصله لبلدهم وببيتهم بعدها تعمل هي تريده مش امام العالم وتزعج الناس وتجبر قبطان يقف طائرة كرمالها غبية فعلا حمدالله على نعمة ستر والعقل وبعدين شو دليل ان زوجها بخونها يمكن يكونو هالبنات زي اخوته بما بينهم الاحترام والاخوة فعلا غبية ونكدية ولو انا مكان زوجها لكنت طلقتها لانها تعمل مشاكل بطيارة والمطار وامام الناس وتعمل فضائح و تتهم دون اي دليل غبية فعلا

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