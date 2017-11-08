هولندا : افتتاح مركز خاص لإيواء طالبي اللجوء ” المشكلجية “

8 نوفمبر، 2017
1

من المنتظر أن يتم افتتاح مركز خاص لإيواء طالبي اللجوء “المتسببين بالمشاكل”، في العاصمة الهولندية أمستردام، في العشرين من الشهر الجاري.

وقالت صحيفة “ألخمين داخبلاد” الهولندية، الثلاثاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المركز سيحظى بحراسة أكبر، وعناية أكثر، وسيستقبل 50 لاجئاً كحد أقصى، وسيسمح لهم بالبقاء فيه حتى نهاية الشهر العاشر من عام 2019.

وأضافت الصحيفة أن الهيئة المركزية لاستقبال طالبي اللجوء، خصصت هذا المركز لاستقبال طالبي اللجوء المتسبيين بالمشاكل، بشكل مؤقت.

وتقرر الهيئة متى يمكن إرسال طالب اللجوء إلى ذلك المركز، وهم طالبو اللجوء الذين يقومون بالتمييز ضد المثليين، إلى جانب العنيفين والمخربين وغير الملتزمين بالقوانين.

ويمكن نقل أي ساكن في مراكز اللجوء في هولندا إلى هذا المركز باستثناء مرتكبي الجرائم، أو الذين لديهم مشاكل نفسية.

وختمت الصحيفة بالقول إنه يسمح لساكني هذا المركز من طالبي اللجوء بالخروج، إلا أن عليهم أن يلتزموا ببرنامج يومي صارم، حيث تريد الهيئة أن تبين أنها لن تتسامح مع أي سلوك غير مناسب.

المصدر : Algemeen Dagblad

تابعوا أبرز و أحدث أخبار ألمانيا أولاً بأول عبر صفحة : أخبار ألمانيا News aus Deutschland
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها

رأي واحد على “هولندا : افتتاح مركز خاص لإيواء طالبي اللجوء ” المشكلجية “”

  1. حسنا فعلوا وحبذا لو تقتدي المانيا بهم فال”هايمات” في المانيا مليئة بالمنحرفين ومدمني المخدرات ومفتعلي المشاكل ومن يدفع الثمن هم العائلات والافراد المسالمون الذين يعانون الامرين بسبب تلك الحثالات خصوصا بالمناطق التي يصعب الحصول فيها على شقق سكنية كبرلين ما يؤدي إلى اطالة فترة مكوث اللاجئين في “الهايمات” ريثما يتمكنون من ايجاد سكن خاص بهم.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.