هولندا : افتتاح مركز خاص لإيواء طالبي اللجوء ” المشكلجية “

من المنتظر أن يتم افتتاح مركز خاص لإيواء طالبي اللجوء “المتسببين بالمشاكل”، في العاصمة الهولندية أمستردام، في العشرين من الشهر الجاري.

وقالت صحيفة “ألخمين داخبلاد” الهولندية، الثلاثاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المركز سيحظى بحراسة أكبر، وعناية أكثر، وسيستقبل 50 لاجئاً كحد أقصى، وسيسمح لهم بالبقاء فيه حتى نهاية الشهر العاشر من عام 2019.

وأضافت الصحيفة أن الهيئة المركزية لاستقبال طالبي اللجوء، خصصت هذا المركز لاستقبال طالبي اللجوء المتسبيين بالمشاكل، بشكل مؤقت.

وتقرر الهيئة متى يمكن إرسال طالب اللجوء إلى ذلك المركز، وهم طالبو اللجوء الذين يقومون بالتمييز ضد المثليين، إلى جانب العنيفين والمخربين وغير الملتزمين بالقوانين.

ويمكن نقل أي ساكن في مراكز اللجوء في هولندا إلى هذا المركز باستثناء مرتكبي الجرائم، أو الذين لديهم مشاكل نفسية.

وختمت الصحيفة بالقول إنه يسمح لساكني هذا المركز من طالبي اللجوء بالخروج، إلا أن عليهم أن يلتزموا ببرنامج يومي صارم، حيث تريد الهيئة أن تبين أنها لن تتسامح مع أي سلوك غير مناسب.

المصدر : Algemeen Dagblad