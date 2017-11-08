وئام وهاب لمذيعة لبنانية طالبته بعدم التجريح الشخصي : ” ما تعلميني .. أنا قبلك بالمهنة من 20 سنة ” ( فيديو )

وئام وهاب لمذيعة لبنانية طالبته بعدم التجريح الشخصي : ” ما تعلميني .. أنا قبلك بالمهنة من 20 سنة ” ( فيديو )

طالبت إعلامية لبنانية السياسي اللبناني “وئام وهاب” بعدم التجريح الشخصي، خلال برنامج على شاشة قناة LBC اللبنانية، الأمر الذي لم يعجب أحد أشد الموالين لنظام بشار الأسد.

وقالت صحيفة “النهار” اللبنانية، إنه “خلال حلول رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب ضيفاً في برنامج نهاركم سعيد، طالبته الاعلامية ديما صادق بعدم التجريح بأحد واحترام الرأي الآخر، فردّ وهّاب غاضباً: أتكلم بما أقتنع فيه، فما تعلّميني ديما شو بدي أحكي، وما تعزميني إذا ما بيعجبك حكيي، بسيطة أنا قبلك بالمهنة من 20 سنة”.

وحاولت صادق أن تهدئ روعه، محاولة شرح وجهة نظرها، ومعبرة عن استغرابها أسباب هذا الكلام الصادر عنه، دون فائدة.