وزير لبناني يتحرش لفظياً بمذيعة على الهواء مباشرة .. و الأخيرة ترفض اعتذاره و تقاضيه ( فيديو )

وزير لبناني يتحرش لفظياً بمذيعة على الهواء مباشرة .. و الأخيرة ترفض اعتذاره و تقاضيه ( فيديو )

أثارت تعليقات من وزير لإعلامية على الهواء في لبنان جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بدأ الجدال عندما سألت الإعلامية ليندا مشلب ضيفها وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي حول رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري وتواجده في السعودية واذا ما كان بالفعل محتجزا في فندق ريتز كارلتون كما يدعي البعض، ليجيب عليها الوزير بقوله: “لا هيدا (الفندق) عازمك عليه وبعزم حدا معك إذا بدك”.

وفوجئت المذيعة برد الوزير المسيء، وسألته عن مقصده بالسؤال ليكرر نفس الإجابة.

وتسببت تعليقات الوزير في تعليقات غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أطلق المغردون هاشتاغ ” #معيب_المرعبي ” على منصة تويتر في اشارة الى الكلام المسيء الذي صدر عنه.

وحصد الهاشتاغ تفاعلا كبيرا، واستخدمه المغردون للتعبير عن رأيهم فيما قاله الوزير.

وقالت الإعلامية مشلب لهيئة إن ما صدر عن الوزير كان غير لائق وإنها لا تقبل اعتذاره، واعتبرت أن ما صدر عنه يعتبر تحرشا لفظيا ويجب أن يحاسب عليه، مضيفة: “أنا تفاجأت ولم أتوقع أن يصدر عنه هذا الكلام” .

وأشارت إلى ما وصفته بمستوى متدني لـ”من يتبوأ سدة وزارة ويمثل الشعب”.

وأعلنت مشلب أنها ستباشر في رفع دعوى قضائية بحق الوزير المرعبي أمام القضاء المختص.

وقدم المرعبي اعتذاره إلى الإعلامية اللبنانية ليندا مشلب وعائلتها عبر صفحته على فيسبوك بعد أن انتشرت تعليقات المستخدمين الغاضبة. (BBC)