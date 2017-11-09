ألمانيا : الشرطة تبحث عن مجهولين اعتديا بضرب مبرح على سوري في محطة قطارات

ألمانيا : الشرطة تبحث عن مجهولين اعتديا بضرب مبرح على سوري في محطة قطارات

تعرض شاب سوري للضرب والركل من قبل رجلين، الإثنين، في نفق محطة القطار بمدينة لودفيغسبورغ، التابعة لولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية.

وقالت صحيفة “فايبلينغه كرايستسايتونغ” الألمانية، الثلاثاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشرطة تشتبه بأن سبب هذا الهجوم على الشاب، الذي وقع عند الساعة 4.5 بعد الظهر، هو قيام السوري (21 عاماً)، والذي كان مخموراً، بمخاطبة فتاتين تبلغان من العمر 16 عاماً، وتقبيل يد إحداهما.

ومن المحتمل أن تكون الفتاتان قد ضاقتا ذرعاً بتصرف الشاب، ولاذتا بالفرار، قبل تعرض الشاب السوري للهجوم من الرجلين المجهولين.

وعلى إثر إصابته، نقل الشاب السوري إلى مستشفى لودفيغسبورغ، لكنه غادرها بعد ذلك.

ولم تعرف أية معلومات عن الجناة، باستثناء أن أحدهما كان يرتدى سترة حمراء.

وطلبت شرطة لودفيغسبورغ ممن يملك معلومات عن الحادثة التواصل عبر الرقم: 07141185353.

المصدر : ZVW