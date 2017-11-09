ألمانيا : منع ناد كرة قدم من وضع اسم ممثلة إباحية على قمصان لاعبيه !

قام نادي “اس في أوبرفورتسباخ” (SV Oberwürzbach)، الألماني، في أيلول الماضي، بالاتفاق مع إحدى ممثلات الأفلام الإباحية على كتابة اسمها على قمصان لاعبي فريق كرة القدم بالنادي، الذي يلعب في دوري محلي للهواة بولاية “سارلاند” الألمانية، مقابل دعم الممثلة له من الناحية المالية هذا الموسم، بسبب فقدانه لمصادر تمويل كافية.

وقد انتشر الخبر في جميع وسائل الإعلام الألمانية، وقامت الممثلة واسمها “لينا” بجلسة تصوير مع لاعبي الفريق بقمصان عليها اسمها، غير أن اتحاد كرة القدم المحلي في سارلاند تدخل وطالب بوجوب حذف اسم ممثلة الأفلام الإباحية من على قمصان لاعبي الفريق، حسب ما ذكرت وسائل إعلام ألمانية عديدة يوم الأربعاء.

وقد قابلت الممثلة لينا وكذلك فريق أوبرفورتسباخ قرار اتحاد سارلاند بالفكاهة على صفحة الفريق على موقع “فيسبوك”.

يذكر أن الاتحاد الألماني لكرة القدم لديه تعليمات ملزمة بشأن قمصان لاعبي الفرق، حيث تقول المادة العاشرة من لائحة الاتحاد “إن الدعاية على قمصان اللاعبين يجب ألا تتعارض مع المباديء المعتبرة في الأخلاق الرياضية أو القوانين أو العادات الحسنة”.

المصدر : Deutsche Welle