السعودية تنصح رعاياها بمغادرة لبنان و عدم السفر إليها

السعودية تنصح رعاياها بمغادرة لبنان و عدم السفر إليها

طلبت المملكة العربية السعودية، الخميس، من “رعاياها الزائرين والمقيمين في لبنان” مغادرته.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أنه “بالنظر إلى الأوضاع في الجمهورية اللبنانية؛ فإن المملكة تطلب من رعاياها الزائرين والمقيمين في لبنان مغادرتها في أقرب فرصة ممكنة”.

كما نصحت المملكة المواطنين “بعدم السفر إلى لبنان من أي جهة دولية”.