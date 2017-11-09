السعودية تنصح رعاياها بمغادرة لبنان و عدم السفر إليها

9 نوفمبر، 2017
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طلبت المملكة العربية السعودية، الخميس، من “رعاياها الزائرين والمقيمين في لبنان” مغادرته.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أنه “بالنظر إلى الأوضاع في الجمهورية اللبنانية؛ فإن المملكة تطلب من رعاياها الزائرين والمقيمين في لبنان مغادرتها في أقرب فرصة ممكنة”.

كما نصحت المملكة المواطنين “بعدم السفر إلى لبنان من أي جهة دولية”.

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3 آراء على “السعودية تنصح رعاياها بمغادرة لبنان و عدم السفر إليها”

  2. يالطيف ! حزب الشيطان يجر لبنان الى نزاع مع الدول العربية خدمة لإيران ومشاريعها في المنطقة ! ما ذنب الشعب اللبناني الذي يتم جره الى صراعات وحروب لا علاقة له بها !!

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