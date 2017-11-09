النظام يسيطر على البوكمال .. ورامي عبد الرحمن : من سيطر هم الحشد الشعبي و حزب الله و إيران “عن أي جيش سوري يتحدثون” ! ( فيديو )

النظام يسيطر على البوكمال .. ورامي عبد الرحمن : من سيطر هم الحشد الشعبي و حزب الله و إيران “عن أي جيش سوري يتحدثون” ! ( فيديو )

أعلنت القيادة العامة لميليشيات بشار الأسد التي يطلق عليها الموالون اسم “الجيش العربي السوري”، الخميس، أن وحداتها بالتعاون مع القوات الحليفة سيطرت على مدينة البوكمال في ريف دير الزور آخر معاقل تنظيم داعش في المنطقة الشرقية.

وقالت القيادة إن “تحرير مدينة البوكمال يكتسب أهمية كبيرة كونه يمثل إعلاناً لسقوط مشروع تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة عموماً وانهياراً لأوهام رعاته وداعميه لتقسيمها”.

وأكدت أن “تحرير مدينة البوكمال يشكل إنجازاً استراتيجياً ومنطلقاً للقضاء على ما تبقى من التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها على امتداد مساحة سوريا”.

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن “السيطرة جاءت بعد انسحاب من تبقى من عناصر التنظيم في المدينة، إلى مناطق سيطرته في الريف الشرقي لدير الزور، عقب فتح ممر لهم من قبل المسلحين الموالين للنظام، فيما أكدت مصادر موثوقة للمرصد السوري أن قوات النظام بدأت عملية تمشيط المدينة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها التنظيم في المدينة في وقت سابق”.

وقال مدير المرصد “رامي عبد الرحمن” إن من سيطر على البوكمال هي “قوات الحشد الشعبي العراقي وحزب الله اللبناني والميليشيات الايرانية وليس قوات النظام كما يريد اعلام النظام أن يقول، ولا نعلم عن أي جيش سوري يتحدث الناطق باسم قوات النظام اذا كانت قوات الحشد الشعبي والميلشيات الأجنبية الأخرى هي من سيطرت على المدينة، والسيطرة كانت بعد قوة نارية كبيرة وعدد ضخم من المقاتلين”.

وختم بالقول: “بعد هذه السيطرة بات خط ايران بيروت سالكاً وتحت أنظار التحالف الدولي”.