” تغريدة ” تطيح بالفنانة الإماراتية أحلام من برنامج ” ذا فويس 4 “

استبعدت إدارة شبكة قنوات Mbc، المطربة الإماراتية أحلام من عضوية لجنة تحكيم الموسم الرابع لبرنامج المواهب الغنائية “ذا فويس”، وتم التعاقد مع الفنانة نوال الكويتية بديلة لها.

وجاء هذا القرار الذي لم يتم إعلانه بشكل رسمي من إدارة الشبكة حتى الآن بسبب “تغريدة” أطلقتها أحلام عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، ألمحت فيها إلي سخطها من غناء عدد من مطربي الإمارات لأغنية “قولوا لقطر”، التي حملت انتقادات بالغة للدولة القطرية بقياداتها، وإشادات بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث علقت قائلة: “ألا ليت الفن يعود راقياً كما عهدناه”.

وأثارت تلك التغريدة غضب الكثيرين، حيث تم تدشين هاشتاق بعنوان “أحلام تسيء لفنانين الإمارات”، مرجعين سبب إساءتها إلى جنسية زوجها القطري مبارك الهاجري، وعلى أساسه جاء قرار المحطة باستبعادها والتعاقد مع نوال الكويتية بدلاً منها.

ويشارك في عضوية لجنة تحكيم “ذا فويس” إليسا وعاصي الحلاني ومحمد حماقي.

ونشرت الفنانة الكويتية نوال تغريدة عبر حسابها الشخصي على تويتر، مساء الثلاثاء 7 نوفمبر، تشير من خلالها إلى دعوتها للمشاركة في لجنة تحكيم برنامج “ذي فويس”.

وكتبت نوال: “أشكر إدارة قناة الـ mbc على دعوتهم الكريمه بمشاركتي كأحد أعضاء اللجنة في برنامج the voice، سعيدة بالدعوة”.

وقد أعلنت نوال هذا الخبر المفاجئ في وقت متأخر من ليلة اول أمس، وتداول الصحفيون عبر تويتر تغريدة نوال مشيرين إلى أن البرنامج قد تخلى عن أحلام حيث ستحل الفنانة الكويتية محلها.

ولم تنشر القناة بعد أي بيان توضح فيه مدى صحة ما تم تداوله من أنباء.