علي أكبر ولايتي : قريباً سنمشط شرق سوريا ثم إدلب

9 نوفمبر، 2017
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أعلن مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أن “القوات السورية ستبدأ قريبا عملياتها لاستعادة منطقة إدلب في شمال غرب سوريا”.

وقال ولايتي الأربعاء: “قريباً سنشهد تطهير شرق سوريا، ثم منطقة إدلب في الغرب”، بحسب ما نقلت وكالة “مهر”.

وأكد المسؤول الإيراني، من حلب، أن بلاده “مستعدة للمشاركة في إعادة إعمار سوريا وتحرير حلب كان ضربة قاسية للإرهاب وبداية لنهايته في سوريا”.

وكان ولايتي قد صرّح خلال زيارته للبنان الأسبوع الماضي بأن الجيش السوري سيتقدم قريبا في شرق الفرات لتحرير مدينة الرقة السورية. (RT)

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4 آراء على “علي أكبر ولايتي : قريباً سنمشط شرق سوريا ثم إدلب”

  1. هذا الإرهابي ولايتي مجحش ويكشف الوجه الحقيقي للإصلاحي روحاني.
    في إيران لايوجد إصلاحي يوجد إرهابي أو إرهابي ++.
    على مايبدو أن ساعة نظام الملالي أقتربت وسيتم البدء بقطع جذور الإرهاب وسيتم البدء بزميرة.

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