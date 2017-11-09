مسؤول حكومي لبناني كبير : السعودية تحتجز الحريري و سنطالب دولاً أجنبية للضغط من أجل إعادته

مسؤول حكومي لبناني كبير : السعودية تحتجز الحريري و سنطالب دولاً أجنبية للضغط من أجل إعادته

قال مسؤول كبير في الحكومة اللبنانية لرويترز يوم الخميس إن لبنان يعتقد أن السعودية تحتجز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري مضيفا أن بلاده تتجه لدعوة دول عربية وأجنبية للضغط على الرياض لإعادته.

وأعلن الحريري فجأة استقالته من منصبه يوم السبت من السعودية مما دفع لبنان إلى أزمة سياسية عميقة أعادته إلى صدارة الصراع الإقليمي بين السعودية وإيران.

وقال المسؤول اللبناني الكبير لرويترز ”لبنان يتجه إلى الطلب من دول أجنبية وعربية الضغط على السعودية لفك احتجاز رئيس الحكومة سعد الحريري. نحن نعتبر أننا لم نتسلم الاستقالة بعد وسعد الحريري ما يزال رئيس حكومتنا“. (REUTERS)