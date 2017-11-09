مسؤول حكومي لبناني كبير : السعودية تحتجز الحريري و سنطالب دولاً أجنبية للضغط من أجل إعادته

9 نوفمبر، 2017
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قال مسؤول كبير في الحكومة اللبنانية لرويترز يوم الخميس إن لبنان يعتقد أن السعودية تحتجز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري مضيفا أن بلاده تتجه لدعوة دول عربية وأجنبية للضغط على الرياض لإعادته.

وأعلن الحريري فجأة استقالته من منصبه يوم السبت من السعودية مما دفع لبنان إلى أزمة سياسية عميقة أعادته إلى صدارة الصراع الإقليمي بين السعودية وإيران.

وقال المسؤول اللبناني الكبير لرويترز ”لبنان يتجه إلى الطلب من دول أجنبية وعربية الضغط على السعودية لفك احتجاز رئيس الحكومة سعد الحريري. نحن نعتبر أننا لم نتسلم الاستقالة بعد وسعد الحريري ما يزال رئيس حكومتنا“. (REUTERS)

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6 آراء على “مسؤول حكومي لبناني كبير : السعودية تحتجز الحريري و سنطالب دولاً أجنبية للضغط من أجل إعادته”

  3. هذا اضرط من الولد اللي عنا، تعى يا ابني، روح يا ابني!
    للعلم بؤرة الدعارة و المخدرات و العصابات كلها بضاحية حسن و هيفا، ما بتختلف بشي عن ضواحي كولومبيا، و طالما كلاب ايران بالمنطقة راح يضل ابن إنسية و كلاب لن تسبى هيفا للمرة الألفين. محتلين ارواح و كرامة و أرزاق البشر.

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  4. من هذا المسؤول اللبناني الكبير؟ ألم يكن الشيخ سعد الحريري هو أكبر مسؤول في لبنان بصفته رئيس الوزراء؟ فمن ذاك الكبير والذي لا يمكن الكشف عن اسمه؟ أنا متأكد أنهم يريدون له الخير كما بشار وإيران يريدا الخير للشعب السوري!

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  5. أيها الكبير….. طلعتو ولا نزلتوا … الحريري مل من بياختكم وزناختكم وتجليطكم وقلب الطاولة عليكم

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