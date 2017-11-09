ملاكم سوري يفتتح ” أكاديمية للملاكمة ” في النمسا

حقق ملاكم سوري حلمه بفتح نادٍ للملاكمة، في العاصمة النمساوية فيينا.

وقال موقع “ماين بيتسيرك” النمساوي، أول أمس الإثنين، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المركز الرياضي، في شارع رايسنرشتراسه رقم 35، أطلق عليه اسم “أكاديمية فريق ميرزا”.

ويريد ميرزا أن يعلم الملاكمة التايلاندية والملاكمة العادية، لأولئك الذين لم يجرؤوا على تجربة هذه الرياضة.

وأضاف ميرزا: “هناك تدريب للملاكمين وللاعبي الكيك بوكسينغ، وللأطفال من سن السادسة، وأيضاً للدفاع عن النفس، لدينا دائماً مدرب مع المشاركين”.

وعن الجديد في ناديه، قال ميرزا (39 عاماً) إن “الموضة الجديدة” هي الملاكمة التجارية، والتي تجري ضمن أيام الأسبوع “إنها مخصصة لأصحاب المكاتب، الذين يرغبون في استنفاد طاقتهم قبل العمل”.

وأضاف: “سأصبح في سن ال 40 في العام المقبل، وما أزال أستطيع الملاكمة لبضع سنين مقبلة”.

يذكر أن ميرزا من مواليد الدرباسية، ويحمل الجنسية النمساوية إلى جانب السورية.

المصدر : Meinbezirk