وزير الدفاع التركي : سنلجأ إلى كافة الوسائل قبل الخيار العسكري لتحقيق السلام و الاستقرار في إدلب

وزير الدفاع التركي : سنلجأ إلى كافة الوسائل قبل الخيار العسكري لتحقيق السلام و الاستقرار في إدلب

قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، الخميس، إنّ هدف بلاده في محافظة إدلب، هو إحلال السلام والاستقرار فيها، وأنّ أنقرة تلجأ إلى كافة الوسائل قبل الخيار العسكري، لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح جانيكلي في تصريحات أدلى بها للصحفيين خلال تواجده في العاصمة البلجيكية لحضور اجتماعات وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أنّ تأسيس نقاط مراقبة داخل إدلب، سيمهد الطريق للخطوات المقبلة التي تهدف إلى إحلال الاستقرار في المحافظة المذكورة. (ANADOLU)