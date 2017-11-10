أحلام ترد و تحرج قناة ” MBC ” بعد استبعادها من برنامج ” ذا فويس “

أحلام ترد و تحرج قناة ” MBC ” بعد استبعادها من برنامج ” ذا فويس “

خرجت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي عن صمتها، بعد إعلان تداول أخبار عن استبعادها من لجنة تحكيم برنامج The Voiceو استبدالها بالمطربة نوال الكويتية، وهي الخطوة التي اعتبرها البعض بالكيدية، خاصة أن هناك تاريخاً من الخلافات بين المطربتين.

ونشرت أحلام تدوينة تتضمن رسالة إلى مجموعة MBC قائلة “محبتي لكم لم ولن تتغير كنتم وستظلون بيتي الأول والدعم الكبير لأحلام، فشكراً على تقديركم لي دائماً وابداً”.

التدوينة لاقت تقديراً من متابعي المطربة الإماراتية، حيث وصفها الجمهور بالجبل الذي لا يتأثر بالرياح والأزمات، واحترموا في رد أحلام الصادم أنها لم تنل من أحد بعينه.

ونشرت أحلام عدة تغريدات سابقة لم تعلن من خلالها بصورة صريحة عن خلاف بينها وبين مسؤولي MBC، غير أن البعض رجح أن رفض أحلام للمشاركة في أوبريت “قولوا لقطر” والذي شارك فيه المطرب حسين الجسمي، هو السبب في استبعادها، وفق ما اورد موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية، فضلا عن نشرها لنعي في وفاة الأمير منصور بن مقرن.

يشار إلى أن زوج المطربة الإماراتية هو رجل الأعمال القطري مبارك الهاجري، وآثرت أحلام الصمت خلال الفترة الماضية أثناء الأزمة الخليجية بين الإمارات وقطر.