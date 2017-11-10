اختطاف مواطن سعودي في لبنان و مطالبة عائلته بفدية

اختطاف مواطن سعودي في لبنان و مطالبة عائلته بفدية

اختطف مواطن سعودي في لبنان، وطالب خاطفوه ذويه بفدية مقدارها مليون دولار.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، الجمعة، غن السعودي “عبد الشمراوي”، المتزوج من سورية، اختطف بالقرب من منزله في بلدة العقيبة – كسروان.

وذكرت قناة LBC اللبنانية أن الخاطفين طلبوا من عائلته دفع مبلغ مليون دولار لإطلاق سراحه.

وعثر الأمن اللبناني على سيارة السعودي بعد ساعات من اختطافه.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية السعودية أنها سفارتها في لبنان تتواصل مع السلطات الأمنية على أعلى المستويات للإفراج عن المواطن السعودي المختطف دون قيد أو شرط في أقرب فرصة ممكنة.

وكانت السعودية طالبت رعاياها بمغادرة لبنان في أقرب فرصة ممكنة، على خلفية التوتر الأخير بين البلدين.