السيسي : مصر لا تفكر في اتخاذ أي إجراءات ضد حزب الله

السيسي : مصر لا تفكر في اتخاذ أي إجراءات ضد حزب الله

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه يعارض الحرب، ومصر لن تتخذ أي إجراءات، وذلك ردا على سؤال عن توجيه ضربات عسكرية لإيران أو حزب الله.

وأكد السيسي أن أي مشكلة في المنطقة سواء تعلقت بإيران أو حزب الله، يجب التعامل معها بحذر، مضيفا “لا نريد إشكاليات أخرى، ولا زيادة التحديات والاضطرابات الموجودة في المنطقة”.

وأشار السيسي إلى أن مصر ترى أن ما حدث في المنطقة يكفي، خاصة فيما يتعلق بالاضطرابات التي شهدتها.

وبين الرئيس المصري في لقاء مع عدد من الإعلاميين المصريين والأجانب على هامش منتدى شباب العالم: “نحن مع أشقائنا في منطقة الخليج”، مشددا على أن أمن الخليج من أمن مصر، وأمن مصر من أمن الخليج.

وطالب بعدم زيادة التوتر في المنطقة، لكن ليس على حساب أمن واستقرار الخليج. (REUTERS)