امتعاض في برلمان بشار الأسد : الحكومة تفرض ضرائب على الصناعة و الثروة الحيوانية وتعفي الملاهي الليلية !

قالت قناة “الجديد” اللبنانية، أول أمس الخميس، إن أعضاء في برلمان بشار الأسد انتقدوا عدم فرض ضرائب على الملاهي الليلية، وفرضها على قطاعات أخرى.

وأضافت القناة أن مشروع الموازنة لعام 2018 اعتبر “الأسواء منذ بداية الحرب في سوريا”، وكان وزير مالية النظام، مأمون حمدان، أعلن أن قيمة الموازنة الإجمالية للعام المقبل 2018 تزيد عن ثلاثة آلاف مليار ليرة سورية، أي نحو ستة مليارات دولار أمريكي باعتماد سعر الصرف 500 ليرة.

ونقلت “الجديد” عن رئيس مفرزة الفنانين، وعضو مجلس الشعب، زهير رمضان قوله خلال اجتماعات المجلس لمناقشة الموازنة: “الملاهي الليلية ضرائبها بالكاد تذكر، في حين تفرض ضرائب كبيرة على مربي الثروة الحيوانية”.

وطالب العضو فارس شهابي، رئيس اتحاد غرف الصناعة بـ”معاملة المدن الصناعية في سوريا معاملة الملاهي الليلية .. لو حدث ذلك لكانت عملية تعافي الاقتصاد أسرع، وأسهمت في تدوير عجلة الإنتاج بطريقة أفضل”.

وذكرت القناة أن العاصمة دمشق تشهد ازدياداً ملحوظاً في عدد الملاهي الليلة، وخاصة غير المرخصة، حيث تم إغلاق أكثر من 30 ملهى ليلي في منطقة جرمانا فقط.

وختمت بالقول إن “ضجة كبيرة أثيرت في الشارع السوري قبل نحو شهرين حول الملاهي الليلية بعد تصريحات أدلى بها المحامي العام الأول في دمشق ماهر العلبي الذي أكد أن القانون السوري يمنع السوريات من امتهان الرقص في الملاهي الليلية دون رخصة من نقابة الفنانين، وذلك على خلفية ضبط عدد كبير من الملاهي الليلية التي تقوم بتشغيل فتيات سوريا تتراوح أعمارهن بين 18 و30 عاماً”.