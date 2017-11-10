بعد رسائل كراهية سابقة .. ألمانيا : عائلة سورية تتلقى قرار رفض لجوء مزيف و التوقيع ” أدولف هتلر ” !

تلقت عائلة سورية، تعيش في مدينة كريفيلد الألمانية، رسالة قرار مزور، ممهوراً بتوقيع هتلر “بالمقلوب”، يتضمن رفض لجوئها.

وقالت صحيفة “راينشه بوست” الألمانية، الأربعاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الرسالة تم توقيعها باسم “A. Reltih”، والذي يقرء من الشمال إلى اليمين “أ. هتلر”، ومما جاء في الرسالة: “تم رفض طلب لجوئكم، يرجى منكم مغادرة البلاد”.

وتعيش العائلة السورية في حي هولز، فن مدينة كريفيلد، الواقعة في ولاية شمال الراين فستفاليا، وقد تلقت سابقاً رسائل تهديد مجهولة المصدر، قبل تلقيها بريداً يتضمن قراراً مزوراً بشأن طلب لجوئها.

وقالت منظمة مساعدة اللاجئين في الحي، إن الرسالة مزورة بشكل واضح، و “ترمي فقط لإخافة اﻷسرة التي نشرف عليها”، وتم إبلاغ الشرطة، وتقديم بلاغ رسمي في الحادثة.

ووفقاً للرسالة المزورة، فإن طلب اللجوء المقدم من الأسرة قد رفض، وعليها مغادرة ألمانيا بحلول 12 من كانون الثاني القادم، وإلا سوف تخضع للترحيل الإجباري، كما أبلغتهم الرسالة المزورة بإنهاء عقد الشقة التي تسكنها.

وتعيش الأسرة، المكونة من الأب والأم وثلاثة أطفال ، في ألمانيا منذ حوالي عامين، ويسكنون في شقتهم، التي تلقوا فيها هذا البريد، منذ 20 شهراً.

ومنذ تلقي هذه الرسالة، تعيش الأسرة في حالة من الخوف، ووفقاً لمعلومات العاملين في مساعدتها، فإن أفرادها يتمتعون بالحماية الفرعية (الثانوية)، وهم قادمون من مدينة الرقة.

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