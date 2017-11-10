جنبلاط : لبنان لا يستحق اتهام السعودية له بإعلان الحرب

قال السياسي اللبناني الدرزي البارز وليد جنبلاط اليوم الجمعة، إن لبنان لا يستحق اتهامه بإعلان الحرب على السعودية وقال إن “من المحزن حقا” أن توجه الرياض مثل هذا الاتهام للبنان بعد عقود من الصداقة.

وقال جنبلاط لرويترز عبر الهاتف “لا نستحق كلبنانيين مثل هذه الاتهامات” وتابع “كنا أصدقاء لعقود”.

واتهم ثامر السبهان وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج هذا الأسبوع حكومة لبنان بإعلان الحرب على السعودية ليضع لبنان كله في سلة واحدة مع جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران كطرف معادٍ للمملكة. (REUTERS)