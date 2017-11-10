جنبلاط : لبنان لا يستحق اتهام السعودية له بإعلان الحرب

10 نوفمبر، 2017
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قال السياسي اللبناني الدرزي البارز وليد جنبلاط اليوم الجمعة، إن لبنان لا يستحق اتهامه بإعلان الحرب على السعودية وقال إن “من المحزن حقا” أن توجه الرياض مثل هذا الاتهام للبنان بعد عقود من الصداقة.

وقال جنبلاط لرويترز عبر الهاتف “لا نستحق كلبنانيين مثل هذه الاتهامات” وتابع “كنا أصدقاء لعقود”.

واتهم ثامر السبهان وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج هذا الأسبوع حكومة لبنان بإعلان الحرب على السعودية ليضع لبنان كله في سلة واحدة مع جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران كطرف معادٍ للمملكة. (REUTERS)

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رأيان على “جنبلاط : لبنان لا يستحق اتهام السعودية له بإعلان الحرب”

  1. جميل جدآ كلمة ” لبنان لا يستحق ” !! أن حزب الشيطان جزء من الحكومة اللبنانية وبالتالي لبنان يتحمل مسئولية ما يقوم به هذا الحزب من أرهاب في الدول العربية .. الذين يطلقون الصواريخ الباليستية من اليمن ضد السعودية هم خبراء عسكريين من حزب الشيطان .. وعمليات الارهاب التي تحصل ضد البحرين منذ 6 سنوات تتم بدعم كامل من هذا الحزب .. وعملية الانقلاب التي تعرضت لها الكويت من خلال ما يعرف ب ” خلية العبدلي ” تمت على يد هذا الحزب الشيطاني الذي أصبح ذراع الفرس ضد العرب .. أن دول الخليج من حقها الرد عسكريآ وأقتصاديآ على لبنان لمواجهة هذا العدوان الصارخ .

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  2. يعني ما في طريقة تانية بالتعامل معكم, أنتم جماعة مفزلكين كتير, خلص صار وقت ينضب حزب الله و انتو لازم تتحملوا او تشاركوا المسؤولية

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