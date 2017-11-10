خاشقجي : الوليد بن طلال مؤيد لبن سلمان .. و دعاني قبل اعتقاله للعودة و المشاركة في البناء

10 نوفمبر، 2017
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كشف الكاتب السعودي جمال خاشقجي، عن تفاصيل رسالة نصية تلقاها من الأمير الوليد بن طلال، قبيل توقيفه منذ عدة أيام مع أمراء آخرين بتهم تتعلق بالفساد.

وقال خاشقجي في مقابلة تلفزيونية مع قناة “دويتشه فيله”، إن الأمير قبيل اعتقاله دعاه إلى العودة للسعودية، للمشاركة في بناء الدولة السعودية “لا أعلم شيئا عنه حاليا بالتحديد قبل توقيفه بأيام تبادلنا رسائل نصية ودعاني للعودة للسعودية، البلاد بحاجة إلى عقول نيرة مثلك، والآن الدولة السعودية الرابعة تبنى بيد أخي محمد بن سلمان ويجب أن تشارك فيها”.

إلا أنه لم يرد على سؤال المذيع فيما إذا كان استدرج أو خدع، قائلاً “لا أقول ذلك، لا أعرف”، كما أشار الكاتب إلى أنه لا يعرف ما هي حالة الأمير حاليا بعد أن جرى توقيفه، إلا أن الكاتب أكد على أن الأمير كان مؤيدا للإصلاحات التي يقوم بها محمد بن سلمان ولم يكن معارضا. (RT)

 

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رأي واحد على “خاشقجي : الوليد بن طلال مؤيد لبن سلمان .. و دعاني قبل اعتقاله للعودة و المشاركة في البناء”

  1. عندما كان حرا طالبوا بإيقافه *الاخوان* لفساده في معظم قنواته فلما القي عليه القبض صار ضحية انها السنين الخداعة التي حذرنا منها رسول الله لو اوقف في تركيا لقالوا العدالة التركية اما السعودية فتصفية حسابات الله المستعان على فرقة الاخوان

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