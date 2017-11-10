فرنسا : لبنانيان يفتتحان ﻿أول مطعم ” للعراة ” في باريس

أعلن منذ أقل من أسبوع، افتتاح أول مطعم للعراة في فرنسا بمدينة باريس، هذه المفاجأة التي فجرها اللبنانيان مايك وستيفان سعادة، لا تزال محط الصدمة في عاصمة النور وبين أوساط الفرنسيين.

وبرغم انفتاح باريس عاصمة للحريات، إلا أن التعري لا يزال موضوعا له محرماته لدى الفرنسيين، وفقاً لصحيفة القدس العربي، خصوصا أن الخطوة التجارية تبدو ليست جديدة عالميا، لكنها الأولى من نوعها في باريس.

وافتتح العام الماضي مطعم للعراة في لندن، ويطلب المطعم من زبائنه خلع ملابسهم عند الدخول، وتركها في مخزن خاص ومن ثم ارتداءها بعد الخروج.

واسم المطعم “أو ناتوريل” (أي على الطبيعة) ويقع في منطقة “رو دو غرافيل” وسعر الوجبة لا يقل عن 30 يورو.