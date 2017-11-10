﻿الفنان التونسي صابر الرباعي يهاجم قناة ” أم بي سي ” لوقف مقدمي برنامج ” ذا فويس “

اتّهم النجم #صابر_الرباعي إدارة قناة “أم بي سي” بعدم احترامها الفنانين المتعاقدين معها في برنامج “ذا فويس”، وقال في حديث إذاعي إنه جرى إنهاء العلاقة التعاقدية معهم من دون إعلامهم أو شكرهم على ما قدّموه، مبيّناً أن العقد الذي كان يربطهم بإدارة القناة يمتد لثلاثة مواسم، أي أنه انتهى.

واعترف أنه كان يفضل أن يتم إعلامهم بانتهاء العلاقة التعاقدية وعلى الأقل شكرهم على ما قدموه طيلة ثلاثة مواسم في برنامج عرف نجاحاً كبيراً، بحسب ما نقلت صحيفة القدس العربي، لكن إدارة القناة اتخذت القرار من دون العودة إليهم وإعلامهم بكل كياسة وتقديم الشكر لهم على ما بذلوه من مجهود.

وقال الرباعي إنه يدرك أن هذه التصريحات قد تأخذ أبعاداً أخرى لكنه صرّح بما حصل خاصة وأن طريقة إنهاء التعامل لم تعجبه شخصياً.