أقام فيه لسنوات .. وفاة ” رجل سوري مشرد ” على كرسي في ” كراج حافلات سفر ” بتركيا ( فيديو )

أقام فيه لسنوات .. وفاة ” رجل سوري مشرد ” على كرسي في ” كراج حافلات سفر ” بتركيا ( فيديو )

توفي “رجل سوري مشرد”، داخل كراج حافلات السفر، بمدينة غازي عينتاب، جنوبي تركيا، حيث يقيم منذ سنوات.

وذكرت وكالة أنباء “دوغان” التركية، السبت، بحسب ما ترجم عكس السير، أن الحادثة وقعت داخل كراج حافلات السفر، بمقاطعة شهيد كامل.

وأضافت أن السوري “يوسف عزيز”، البالغ من العمر 43 عاماً، لجأ إلى تركيا قبل أربع سنوات، واتخذ من هذا الكراج محل إقامة له طوال السنوات الماضية.

وحاول ضباط الأمن في المحطة، صباح اليوم، إيقاظ “عزيز”، الذي كان نائماً كعادته على مقاعد الانتظار، وعندما لم يستجب، أسرعوا بإخبار الشرطة وفرق الإسعاف التي حضرت وأكدت وفاته.

وأكد تقرير الطب الشرعي عدم تعرض المتوفى لأي حادث (ضرب – تعذيب – …).

وأضافت الوكالة أن الأربعيني السوري اتخذ من الكراج مأوى له، وعمل فيه أعمالاً بسيطة لكسب قوت يومه.

وختمت بالقول إنه سيتم تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.