ألمانيا : رجل يندفع بسيارة باتجاه مجموعة من المارة في برلين .. و السلطات تحقق

ألمانيا : رجل يندفع بسيارة باتجاه مجموعة من المارة في برلين .. و السلطات تحقق

اندفع رجل بسيارة مستأجرة باتجاه مجموعة من المارة في العاصمة الألمانية برلين.

وذكرت وزارة الداخلية المحلية في ولاية برلين أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الرجل كان يستهدف دهس المارة في حي راينيكندورف، أم أن الحادث وقع عن طريق الخطأ.

وبحسب البيانات، اندفع الرجل المنحدر من أصل مغربي بالسيارة في اتجاه ممشى للمارة ليلة الجمعة/السبت، واصطدم بدراجة بخارية كانت مركونة في المكان.

وبحسب بيانات شهود عيان، تمكن المارة من إنقاذ أنفسهم بالقفز إلى جانب الممشى.

وبعد ذلك غير سائق السيارة مساره وانطلق بها على رصيف الجهة المقابلة من الطريق، ولاذ بالفرار، بحسب بيانات الشرطة.

ولم تعلن السلطات حتى الآن ما إذا كان تم القبض على السائق، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.

وبدأت السلطات المعنية بحماية أمن الدولة التحقيق في الواقعة.

وقال مسؤول في وزارة الداخلية المحلية إنه يتعين الآن إجراء تحقيق في كافة الاتجاهات على ضوء الحوادث المماثلة التي تقع حاليا في انحاء متفرقة من العالم،وخاصة في أوروبا، محذرا من التعجل بالحديث عن “هجوم إرهابي”. (DPA)