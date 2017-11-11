أمريكا : السجن لابنة تزوجت أمها التي سبق و تزوجت ابنها

حكمت محكمة مقاطعة Stephens في ولاية #أوكلاهوما الأميركية قبل يومين حكماً يقضي بالسجن 10 أعوام على من تزوجت قبل عام من والدتها، التي تنتظر حكماً مضاعفاً بعد شهرين لزواجها من الابنة، ولزواجها سابقاً من ابنها.

الملف القضائي لما حدث معقد التفاصيل، وملخصه أن القضاء سبق ونقل حضانة الأم لابنتها وابنيها إلى جدتهم، ثم لملمت الأم شملها بهم بعد أن تغيّر اسمها الأخير.

ثم تزوجت الأم ابنتها، واتضح فيما بعد أنها سبق وتزوجت في عام 2008 من ابنها جودي كالفن سبان، زاعمة بعد افتضاح أمرها أن سبب الزواج ليس جنسياً، بل ليهرب من الخدمة العسكرية الإلزامية.