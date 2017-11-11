إسرائيل تعلن إسقاط طائرة دون طيار روسية الصنع فوق مرتفعات الجولان

قال السبت الجيش الإسرائيلي إنه اعترض طائرة سورية بلا طيار، روسية الصنع، كانت تقوم بمهمة استطلاع فوق الجزء الذي تحتله إسرائيل من الجولان.

وأسقطت الطائرة المسيرة بصاروخ باتريوت في المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل القسم المحتل والقسم الذي لا يزال تحت سيطرة سوريا من الهضبة، حسب بيان للمتحدث العسكري.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد في أيلول/سبتمبر الماضي أنه اعترض طائرة بلا طيار لحزب الله اللبناني من صنع إيراني أطلقت من سوريا في مهمة استطلاعية فوق الجولان المحتل.

وفي نيسان/أبريل تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن اعتراض طائرة بلا طيار في المنطقة نفسها، وأعلن الجيش أنه أسقط “هدفا” فوق الجولان. (AFP)