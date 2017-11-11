إعلام النظام : ” بتوجيه من الرئيس الأسد .. وضع حجر الأساس لمشروع توسعة مبقرة الغوطة ” في دمشق

قالت وكالة أنباء النظام “سانا”، أول أمس الخميس، إنه “بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد تابع الوفد الحكومي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء زيارته لمحافظة ريف دمشق بالاطلاع على الواقع الخدمي والصحي والمعيشي والتعليمي والاقتصادي والتنموي في الغوطة الشرقية وزيارة قرى وبلدات الكفرين والغزلانية والهيجانة وجديدة الخاص ودير الحجر وتل مسكن”.

وتأتي هذه الجولة “لتوصيف الواقع الخدمي فيها ووضع خطط نوعية لمعالجته وإعادة الألق الاقتصادي والزراعي لغوطة دمشق”، بحسب الوكالة.

وفي مستهل جولته “وضع رئيس مجلس الوزراء حجر الأساس لمشروع استكمال وتأهيل وتوسعة مبقرة الغوطة بتكلفة مليار ليرة سورية”.

وبين رئيس مجلس الوزراء أن الهدف من الزيارة الوقوف على حقيقة الواقع الخدمي والاقتصادي والتنموي ووضع خطة عمل استراتيجية لجميع البلدات والقرى التي تم تحريرها على أيدي أبطال قواتنا المسلحة لعودة كامل الخدمات إليها والبدء بمشاريع تنموية وإنتاجية تعزز الاستقرار فيها وتؤمن فرص عمل لأبنائها موضحا أهمية إسراع القائمين على تأهيل وتوسعة مبقرة الغوطة بإنجاز مشاريع الترميم والإنشاء والتجهيز وفق البرنامج الزمني المحدد لضمان دخول المبقرة في الخدمة فعليا بكل منشآتها وبطاقتها القصوى.