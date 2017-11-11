السويداء : مقتل شاب على يد آخر خلال محاولته الدفاع عن فتيات يتعرضن للتحرش أمام مدرسة

سادت حالة من التوتر في مدينة صلخد، جنوب مدينة السويداء، بعد مقتل طالب في الصف الثاني الثانوي، يبلغ من العمر ستة عشر عاماً، وذلك أمام مدرسة سلمان الصفدي، يوم الأربعاء (8/11).

وقالت شبكة “السويداء 24” الأبرز في تغطية أخبار المحافظة، إن الطالب قصي عماد بالي، تعرض لطعنات بسكين حاد، من شاب يدعى (تمام الجوهري)، أودت بحياته.

وقالت قناة العالم الإيرانية، إن “الطالب المعروف عنه التهذيب والذكاء، تصدى لمحاولة شابين يركبان دراجة نارية، عندما بدءا يتحرشان بزميلاته الطالبات، فما كان من أحدهما ويدعى تمام الجوهري إلا القيام بسحب سكين حاد، وراح يغرسها بجسد قصي، وكانت الطعنة الرابعة وسط القلب، حيث فارق الحياة على الفور”.

ولم تشر الشبكات الإخبارية المحلية لرواية قناة العالم، واكتفت بالإشارة لوقوع الشجار وحادثة الطعن، دون ذكر الأسباب.

وأمس الجمعة، نشرت شبكة “السويداء 42” بياناً لعائلة القاتل أكدت فيه تضامنها مع عائلة القتيل، وتسليم ابنها، الذي لم يتم الكشف عن عمره، إلى الأمن الجنائي، ليتم تنفيذ “العقوبة المستحقة” بحقه.