صحيفة ألمانية : شرطة برلين تلقي القبض على شاب مارس الجنس مع “مهر” في حديقة !

قالت صحيفة ألمانية، إن شرطة برلين، ألقت القبض على شاب مارس الجنس مع “مهر” في مزرعة للأطفال في حديقة “غورليتسر” بالعاصمة الألمانية.

وذكرت صحيفة “برلينر مورغن بوست“، الجمعة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن الحادثة وقعت يوم الجمعة الماضي، في الساعة الثالثة ظهراً، ونقلت عن شاهدة عيان قولها: “كانت جليسة الأطفال مع ابننا في حديقة غورليتسر وشاهدوا الرجل يمارس الجنس مع المهر”.

وقالت جليسة الأطفال إن المشهد شكل لها صدمة كبيرة، كما قال موظف يعمل في مزرعة الأطفال للصحيفة إن جليسة الأطفال قامت بتصوير الرجل خلال ممارسته الجنس مع المهر واتصلت على الفور بالموظفين الذين قاموا بدورهم بالاتصال بالشرطة.

وأضافت الصحيفة أنه “تم إخبار العدائين في الحديقة أيضاً، الأمر الذي لاحظه الشاب ما دفعه للتوقف عن ممارسة الجنس مع الحيوان، ومن ثم اختفى عن الأنظار، إلا أن العدائين تمكنوا من إيجاده واحتجازه لحين وصول الشرطة.

وقال موظف في الحديقة: “قمنا بحظر دخول الرجل للحديقة، ورفعنا دعوى ضده، وسنبلغ عنه إن عاد”، أما الشرطة فقالت إن الدعوى المرفوعة بحقه هي انتهاك قانون رعاية الحيوان، وإثارة إزعاج العامة بأعمال جنسية.

ونقلت الصحيفة أن الشاب “سوري عمره 23 عاماً”، دون أن تذكر اسمه أو تنشر صورة له، أو المقطع المصور الذي قالت إن جليسة الأطفال قامت بتصويره.

الجدير بالذكر أن القانون الألماني يعاقب مثير الإزعاج بالسجن لمدة قد تصل إلى سنة أو يتم تغريمه، أما انتهاك قانون رعاية الحيوان، فقد تصل عقوبته لـ 3 سنوات.