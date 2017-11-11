صور حميمية داخل رحاب مسجد شهير في مصر تثير الجدل

أثارت جلسة تصوير تجمع شابًا وفتاة في أوضاع حميمية في ساحة مسجد “الحاكم بأمرالله” في شارع المعز الأثري، حالة من الجدل الكبير في العاصمة المصرية #القاهرة .

واتهم مراقبون مسؤولي الآثار بالإهمال وتجاهل قداسة الآثار الإسلامية، وفق ما نقلت شبكة إرم نيوز، وصرح مصدر بوزارة الآثار بأنّ “المسجد تابع لوزارة الأوقاف، ولكن الآثار تقوم بأعمال ترميم داخل المسجد فقط”.

وأصدر رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، محمد عبد اللطيف قرارًا بتحويل مدير آثار منطقة الجمالية التابع لها المسجد للتحقيق.

وتجدد هذه الواقعة الصدام بين وزارتي الآثار والأوقاف بشأن المساجد الأثرية في مصر.