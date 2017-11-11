قاعدة عسكرية إيرانية ” دائمة ” في دمشق ( صور )

قالت هيئة البريطانية “بي بي سي” الجمعة، إن إيران تقوم بإنشاء قاعدة عسكرية ضخمة دائمة جنوبي العاصمة السورية دمشق.

ونشرت الهيئة صوراً ملتقطة عبر الأقمار الصناعية، قالت إنها تبين أعمال بناء جرت في الفترة ما بين كانون الثاني وحتى تشرين الأول من العام الجاري، في موقع تابع للجيش السوري النظامي خارج منطقة الكسوة (14 كم جنوبي دمشق) وعلى بعد حوالي 50 كم من مرتفعات الجولان المحتلة.

وتظهر الصور أكثر من 20 مبنى منخفض، يرجح أنها ستستخدم لإيواء الجنود وتخزين المركبات، إلا أنه لا يمكن تحديد أهداف القاعدة ولا تأكيد تواجد الجيش الإيراني فيها.

وبحسب التقارير فإن عسكريين إيرانيين كبارا زاروا القاعدة خلال الأسابيع الأخيرة، وتقول مصادر عسكرية غربية إن القاعدة غير مأهولة حالياً. (RT – SKYNEWS)