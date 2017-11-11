مقطع مصور أثار ضجة عبر مواقع التواصل في تركيا .. مدير مدرسة يجلس أمام الباب و الطلاب يقبلون يده قبل الدخول ! ( فيديو )

مقطع مصور أثار ضجة عبر مواقع التواصل في تركيا .. مدير مدرسة يجلس أمام الباب و الطلاب يقبلون يده قبل الدخول ! ( فيديو )

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا بمقطع مصور يظهر فيه مدير إحدى المدارس بمدينة كهرمان مرعش ، وهو يجلس أمام باب المدرسة منتظراً الطلبة، ليقبلوا يده قبل الدخول إلى المدرسة.

وأكدت قناة (Kanal D) التركية، بعد عرضها للمقطع المصور، بحسب ما ترجم عكس السير، أن المدرسة هي ثانوية للذكور، تقع بمقاطعة بازارجيليك، بمحافظة كهرمان مرعش، جنوبي تركيا، ويديرها ابراهيم يلمزجان، المرشح من قبل حزب العدالة والتنمية عام 2009 لرئاسة البلدية بالمدينة.

وطرح نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض، سيزجين تانركولو، المقطع المصور للنقاش في البرلمان، مطالباً وزارة التربية بالتوضيح إن كانت ستفتح تحقيقاً في الحادثة، أم ستغلقها دون ذلك، إلا أن الإجابة لم تُعرف إلى الآن بحسب القناة.

ونقلت قناة “فرانس 24” عن أحد سكان البلدة قوله: “المدير معروف عنه أنه صارم ويحرص على الانضباط… تقبيل اليد جزء من الثقافة التركية، لكنه مخصص لمناسبات استثنائية أو لكبار السن في العائلة. فما المناسبة هنا؟ ناهيك عن أن هذا التقبيل مخالف تماما لقواعد النظافة الصحية”، وأكد أن سلوك المدير ليس جديداً.