وزير تركي : إعادة إصدار تأشيرات دخول للسوريين إلى تركيا مرهونة بـ ” إعادة الاستقرار ” !

وزير تركي : إعادة إصدار تأشيرات دخول للسوريين إلى تركيا مرهونة بـ ” إعادة الاستقرار ” !

قال وزير السياحة التركي “نعمان قورتلموش”، إن إعادة إصدار تأشيرات دخول للسوريين إلى تركيا مرهون بإعادة الاستقرار إلى سوريا.

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن قورتلموش قوله، في برنامج تلفزيوني سيعرض على شاشة “التلفزيون العربي” الأحد، إن “إعادة إصدار تأشيرات دخول السوريين إلى تركيا مرهونة بإعادة الاستقرار إلى سورية”.

وأضاف: “إذا نجحنا في تشكيل مناطق آمنة للسوريين، وعاد السوريون إلى أرضهم، وأسسنا سورية آمنة قريباً، وتوقفت الاضطرابات السياسية، حينها سيعود كل شيء إلى طبيعته، وعندها نستطيع إعادة فتح أبواب تركيا للزيارات السياحية السورية”.

وقال قورتلموش إن “أكثر من ثلاثة ملايين سوري قدموا إلينا. السوريون هم إخوتنا وأصدقاؤنا. لقد أصبحوا جزءاً من المجتمع التركي. إن اندماج السوريين في تركيا جيد، فبعضهم يمتلكون أعمالا، وبنوا حياتهم ودخلوا الجامعات والمدارس”.

الجدير بالذكر أن المعابر البرية والبحرية بين تركيا وسوريا مغلقة منذ حوالي 3 سنوات، ويحتاج السوري الراغب بالدخول إلى تركيا للحصول على فيزا “شبه مستحيلة”.