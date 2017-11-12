أردوغان : لا يوجد شيء اسمه إسلام معتدل أو غير معتدل .. الإسلام واحد

12 نوفمبر، 2017
3

رأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لا يوجد شيء اسمه “إسلام معتدل” أو “إسلام غير معتدل”، بل “إسلام واحد”، وذلك بعد تصريح لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن إعادة السعودية إلى “الإسلام الوسطي المعتدل”، وذلك في منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار” في 24 تشرين الأول الماضي.

وقال أردوغان إن “النقاش بدأ مجددًا حول الإسلام المعتدل”، وأضاف: “من أطلق مصطلح الإسلام المعتدل؟ الغرب”، وذلك في كلمة له كلمة خلال حفل في ختام دورة تدريبية للنساء نظمتها وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي.

وأضاف أردوغان: “الآن، ربما الشخص الذي يستخدم هذا التعبير قد يقول في نفسه إن هذا المصطلح له، أقول له: لا، هذا المصطلح ليس من ابتكارك”، وتابع بالقول: “لا يوجد شيء اسمه إسلام معتدل أو غير معتدل، الإسلام واحد، لا يجب أن يحاول أحد أن يضع الإسلام في موقف ضعف عن طريق تنويع الإسلام أو الصاق بعض الأوصاف به”، وفقاً لما نقله موقع الرئاسة التركية.

واعتبر أردوغان أن “المشاكل التي تقف عائقا أمام انخراط المرأة في جميع مجالات الحياة، لا تنبع من الإسلام وإنما من العادات والتقاليد المتأصلة والراسخة في المجتمعات على مدى قرون”، بينما ذكرت صحيفة “حريت” التركية أن أردوغان انتقد، في كلمته، منع قيادة النساء للسيارات في السعودية، وهو الحظر الذي قررت المملكة رفعه، ونقلت الصحيفة عن أردوغان قوله: “أنت تتحدث عن إسلام معتدل بينما لا تسمح للنساء بقيادة السيارات، لا توجد قيود في الإسلام تمنع النساء من قيادة السيارات”. (CNN)

تابعوا أبرز و أحدث أخبار ألمانيا أولاً بأول عبر صفحة : أخبار ألمانيا News aus Deutschland
الوسوم
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها

3 آراء على “أردوغان : لا يوجد شيء اسمه إسلام معتدل أو غير معتدل .. الإسلام واحد”

  1. الإسلام عند أحفاد ارطوغرول هو غزو البلاد المجاورة ونهب خيرات بلادهم وتدميرها ومن ثم اعادة إعمارها حسب الطريقة العثمانية.

    رد

  3. نعم لقد تحدث أردوغان بمنتهى الصدق وأشار الى جوهر الحقيقة المترسخة بداخل كل إنسان مسلم فلايوجد بالفعل سوى إسلام واحد وهذا يبدو واضحا وجليا في العديد من النصوص القرآنية الغير قابلة لأي نفاشبرأي عموم المسلمين حول العالم …
    نعم جوهر الإسلام يقضي وبفرض أن ينشر ذلك الدين بداية بالحسنى ومن يرفض يفرض عليه حد السيف أو دفع الجزية والقتل وتحليل مال كل من ليس بمسلم وغزو وسبي نساء غير المسلمين ، نعم لقد قالها أردوغان وبشكل فهمه عموم المسلمين سرا ويفهمون تماما قصده وكل من يتنكر لهذه الحقيقة إنما يمارس الخداع حاله حال عموم المسلمين في أوروبا والغالم ذئاب تلبس قناع الحمل سرطان قريش ينتظر فرصته لا أقل ولا أكثر

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.