ألمانيا : الشرطة تبحث عن شابين أشعلا النار بحاجيات مشرد في محطة قطار بميونخ

عممت الشرطة الألمانية صوراً لشابين، قاما بإشعال النار برجل مشرد، في محطة قطارات ميونخ الرئيسية.

وقالت مجلة “فوكوس” الألمانية، أمس السبت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن أعمار الفاعلين تتراوح بين 18 و 20 عاماً، والطول بين 170 و 180سم، وإن مظهرهما عربي شمال أفريقي، نحيفي الجسد.

وكانت الشرطة الألمانية قد طلبت شهوداً على حادثة قيام شابين بإشعال النار، بأغراض رجل مشرد يبلغ من العمر 51 عاماً، كانت بقربه وهو نائم، في محطة القطار الرئيسة في ميونيخ، حيث قام المارة بمنع وقوع ما هو أسوأ.

وقالت مجلة “دير شبيغل” الألمانية عبر موقعها الإلكتروني، يوم الجمعة، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الرجل كان نائماً على أحد المقاعد الموجودة في أحد أرصفة المحطة، وذكرت الشرطة بأن الرجل لم يصب بأذى.

وكانت أغراض الرجل موضوعة في أكياس بلاستيكية بجانبه على الأرض، وقام الشابان بالتقاط صور معه.

ووفقاً للمعلومات الأولية، فقد ألقى أحد الشابين سيجارة مشتعلة في أحد أكياس الرجل، وبعد ذلك أشعر النار بواسطة ولاعته في المحتويات الموجودة داخل الكيس، ثم هرب وصديقه من منطقة الحادث بالقطار.

وكان شهود عيان قد اتصلوا بالشرطة وأبعدوا الأكياس المشتعلة عن الرجل المشرد.

ووفقاً للشرطة، التي طلبت المزيد من الشهود على الحادثة، فقد كان من الممكن أن يصاب الرجل بحروق خطيرة.