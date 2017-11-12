استطلاع رأي لإذاعة موالية في دمشق : ” ما هو رأي الشارع السوري بظاهرة عيش الفتاة مع الشاب في منزل دون زواج ؟ ” ( فيديو )

استطلاع رأي لإذاعة موالية في دمشق : ” ما هو رأي الشارع السوري بظاهرة عيش الفتاة مع الشاب في منزل دون زواج ؟ ” ( فيديو )

أجرى “راديو نينار” الموالي للنظام (يملكها رامي مخلوف)، استطلاعاً للرأي في دمشق، حول “المساكنة” (عيش الفتاة مع الشاب في منزل دون زواج)، وأظهر الاستطلاع تبايناً في الآراء.

وأبدى معظم من تم إجراء مقابلات معهم رفضهم للفكرة، إما لصعوبة تقبلها في المجتمع، أو لكونها أساليب غربية، فيما أبدى البعض تأييدهم لها على اعتبار أن “ما تتم مشاهدته في الشارع من الأفضل أن يتم في منزل”.

وأشار بعض من تم استطلاع رأيهم إلى أن المساكنة موجودة في السر، ولكنها لم تنتشر في المجتمع كظاهرة.