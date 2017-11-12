استطلاع رأي لإذاعة موالية في دمشق : ” ما هو رأي الشارع السوري بظاهرة عيش الفتاة مع الشاب في منزل دون زواج ؟ ” ( فيديو )

12 نوفمبر، 2017
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أجرى “راديو نينار” الموالي للنظام (يملكها رامي مخلوف)، استطلاعاً للرأي في دمشق، حول “المساكنة” (عيش الفتاة مع الشاب في منزل دون زواج)، وأظهر الاستطلاع تبايناً في الآراء.

وأبدى معظم من تم إجراء مقابلات معهم رفضهم للفكرة، إما لصعوبة تقبلها في المجتمع، أو لكونها أساليب غربية، فيما أبدى البعض تأييدهم لها على اعتبار أن “ما تتم مشاهدته في الشارع من الأفضل أن يتم في منزل”.

وأشار بعض من تم استطلاع رأيهم إلى أن المساكنة موجودة في السر، ولكنها لم تنتشر في المجتمع كظاهرة.

 

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6 آراء على “استطلاع رأي لإذاعة موالية في دمشق : ” ما هو رأي الشارع السوري بظاهرة عيش الفتاة مع الشاب في منزل دون زواج ؟ ” ( فيديو )”

  1. السؤال الحقيقي هو هل تقبلون بالمضاجعة قبل الزواج ، قال مساكنة قال ……

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  2. في سوريا الأسد سوريا انيسة مخلوف إذا استمرت الأحوال بالتحسن على هذا المنوال سينكح السوريين بعضهم على الرصيف ففي دولة البعث دولة القرداحة المنفتحة على المدينة كل شيء متاح في سبيل بقاء ابن حافر الجحش متخوزقا على كرسي حتى لو كان على شكل جزع شجرة مسنن من الأعلى ( خازوق )

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  3. في سوريا المورثة من حافظ الأسد و انيسة مخلوف إذا استمرت الأحوال بالتحسن على هذا المنوال سينكح السوريين بعضهم على الرصيف ففي دولة البعث دولة القرداحة المنفتحة على المدينة كل شيء متاح في سبيل بقاء ابن حافر الجحش متخوزقا على كرسي حتى لو كان على شكل جزع شجرة مسنن من الأعلى ( خازوق )

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  4. برأيي يا خنازير انتو و معلمكم تقترحوا موضوع الحلقة الجايية زواج المتعة و النكاح بالشوراع و شواطئ العراة و افتتاح قنوات اباحية بما انه عم تعتبروا سوريا ملهى ليلي. في الاخير ما بيصح الا الصحيح و ستم تطهير سوريا من كل قاذوراتها التي جلبتها عائلة الوحش و ايران و حزب الشيطان الوسخ.

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  5. اذا ما قدر الشب يعيش مع البنت بالحلال نتيجة الأوضاع الاقتصادية وارتفاع المهور وووو، طبعاً راح يعيشو مع بعض الحرام.
    “لو كان الفقر رجلاً لقتلته” من أقوال القائد الخالد حافظ الأسد.

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  6. قال مساكنة قال
    ايه قولوها بصراحة هل تقبلون الدعارة أو لا هيدا أسمها الدعارة ويحاول هؤلاء القرود تشريع الدعارة وتخريب المجتمع السوري حتى بأخلاقهم
    وهذا هو هدف النظام القرداحي بعد أن دمر البشر والحجر والشجر
    الأن يحاولون تخريب وتدمير أخلاق السوريين والبداية ما ترونه في شوارع دمشق من دعارة وعلى عينك يا تاجر

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