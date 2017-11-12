الاتحاد الإسلامي التركي يفتتح مسجداً غربي ألمانيا

افتتح الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية (ديتيب)، السبت، مسجدا في بلدة “بييك” بولاية شمال الراين وستفاليا، غربي ألمانيا.

وبدأت مراسم افتتاح “يني جامع” (الجامع الجديد)، بالنشيدين الوطنيين لتركيا وألمانيا، ومن ثم تلى إمام الجامع “يوسف جيجك” آيات من القرآن الكريم، تبعها بالدعاء.

وقال الأمين العام للاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية “بكير ألبوغا”، في كلمته خلال المراسم، إن الجوامع من الأماكن التي تسهم في تطوير الوحدة والتضامن، ووجّه الشكر لمن أسهموا في بناء الجامع.

واعتبر ألبوغا، أن ممثلي الأديان الإبراهيمية (الأديان السماوية) تقع عليهم مسؤولية متساوية فيما يتعلق بدعم الوحدة والتضامن.

وأضاف أن مشكلة مثل مشكلة اللاجئين التي تشغل العالم حاليا يمكن أن تحل في إطار قيم الأخوة والمشاعر الإنسانية.

وقام عضو مجلس إدارة الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية، رمضان ليكان، بالدعاء خلال قص الشريط الافتتاحي للجامع.

وبعد المراسم، قام المشاركون من ممثلي الأحزاب السياسية والكنائس ومسؤولي الجمعيات في المنطقة والمسؤولين الدينيين بجولة في الجامع، ومن ثم أقيمت به الصلاة للمرة الأولى. (ANADOLU)