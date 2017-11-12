بالفيديو .. أسد يهاجم السياح بعد أن صدته لبؤة !

التقطت عدسة سائح محاولة أسد الهجوم على سيارة سياح في محمية كروغر الطبيعية بجنوب إفريقيا.

ونشر موقع محمية “كروغر” الوطنية الطبيعية، أن أسدا هجم على سيارتين للسياح، بعد أن صدته اللبؤة ومنعته من الاقتراب منها.

وقال السائح الذي استطاع أن يصور الهجوم المباغت للأسد على سيارة السياح، وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم: “تمكنت من تشغيل الكاميرا بسرعة، عندما هجم على السيارة كالبرق، وبعدها التفت إلى أنثاه وكأنه يقول لها: أنظري كم أنا شجاع”.

ووفقا لشهود عيان، قام الأسد بضرب نوافذ السيارة عدة مرات، لكنه لم يلحق أي ضرر بها، بعدها توجه نحو سيارة مكشوفة، لكن سائقها انتبه بسرعة للحيوان المفترس، وشغل المحرك مبتعدا لمسافة آمنة.

يذكر أن محمية كروغر الطبيعية الوطنية، تقع في الشمال الشرقي لجنوب إفريقيا، وتضم 2.5 آلف جاموس و5 آلاف وحيد قرن و12 ألف فيل.