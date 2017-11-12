رجل يقتل زوجته و طفلته الرضيعة بوحشية ثم يفر هارباً في القامشلي

رجل يقتل زوجته و طفلته الرضيعة بوحشية ثم يفر هارباً في القامشلي

قالت وسائل إعلام كردية، إن مخموراً قتل زوجته وطفلته الرضيعة، خنقاً، في مدينة القامشلي.

وذكرت وكالة “هاوار” الكردية، أول أمس السبت، أن “شيخموس بيرم” قام (السبت) بقتل زوجته وطفلها الرضيع خنقاً، لأسباب عائلية.

وأضافت أن الزوجة تبلغ من العمر 26 عاماً، فيما تبلغ الرضيعة من العمر 7 أشهر، وقد قام الرجل بجريمته في منزله بحي الهلالية.

ونقلت الوكالة عن أهالي الحي أن شيخموس كان يعمل في دمشق، فيما تقيم زوجته مع طفليها في القامشلي، مشيرين إلى أن الجاني كان يتعاطى الكحول، وتوجد خلافات كثيرة بينه وبين زوجته، وقد تفاقمت بعد عودته من دمشق قبل أشهر.

ولاذ شيخموص بالفرار بعد ارتكابه للجريمة، وبدأت قوات “الأسايش” تحقيقاتها بالحادثة، وحملة للبحث عن القاتل الفار.