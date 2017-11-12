ضحايا و لحظات مرعبة .. زلزال يضرب العراق و إيران و يشعر به سكان عدة دول مجاورة بينها سوريا ( فيديو | محدث )

ضحايا و لحظات مرعبة .. زلزال يضرب العراق و إيران و يشعر به سكان عدة دول مجاورة بينها سوريا ( فيديو | محدث )

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية “إن زلزالاً بقوة 7.3 ضرب العراق”، مع توارد أنباء تفيد بأن سكان عدة دول مجاورة شعروا به.

وذكرت مصادر إعلامية عراقية محلية، أن مصدر الهزة الأرضية العنيفة هو مدينة حلبجة جنوبي السليمانية، وقد وصل ارتدادها لدول الكويت والإمارات والسعودية وتركيا.

وذكرت شبكات إخبارية سورية محلية، في موقع فيسبوك، أن الهزة وصلت إلى سوريا، وسط تضارب أنباء المعلقين بين مؤكد وناف.

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