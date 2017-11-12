عانقها في المحكمة و عبر عن حبه و ندمه .. ألمانيا : السجن 3 سنوات و نصف لسوري طعن زوجته بسكين

عانقها في المحكمة و عبر عن حبه و ندمه .. ألمانيا : السجن 3 سنوات و نصف لسوري طعن زوجته بسكين

قضت محكمة ألمانية بالسجن على رجل سوري، قام بتوجيه طعنات هددت حياة زوجته، في مدينة فرايبورغ، الواقعة في ولاية ساكسونيا.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية، الجمعة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن السوري (محمد . ب 33 عاماً)، طعن زوجته (شفين . م 25 عاماً)، أربع طعنات، في شهر أيار الماضي.

وقبل الحادثة كانت المشاكل تعصف بحياة الزوجين، حيث اتهمت الزوجة زوجها بالإدمان على القمار، فيما اتهمها هو بالارتباط بشخص آخر، وهددها باستخدام العنف.

وقضت المحكمة الإقليمية في “كيمنتس” على الشاب بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر، على الرغم من مشهد عناق الزوج والزوجة الأسبوع الماضي أمام المحكمة، حيث قال الزوج في جلسة المحاكمة: “أنا أحب زوجتي وأطفالي”.

وكان الادعاء العام قد طالب بإيقاع عقوبة الشروع بالقتل على الجاني، لكن جاء حكم المحكمة بجرم إلحاق إصابة بدنية خطيرة، لأن المتهم وجه أربع طعنات لزوجته، لكنه توقف على الرغم من أنه كان بإمكانه مواصلة فعله وقتلها.