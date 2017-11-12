كشف أسباب رحيله و موجبات عودته .. المقابلة الكاملة لسعد الحريري مع تلفزيون المستقبل من السعودية ( فيديو )

12 نوفمبر، 2017
1

 

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري الأحد من منزله في الرياض أنه “حر” في تنقلاته في المملكة، في نفي للمعلومات التي تشكك بحرية تحركه في السعودية، مؤكدا أنه سيعود إلى لبنان قريبا.

وقال الحريري في مقابلة مع تلفزيون “المستقبل” التابع لتياره السياسي “أنا حر هنا وإذا رغبت بالسفر غدا سأسافر” مضيفا “أنا كتبت بيان الاستقالة بيدي وأردت إحداث صدمة إيجابية”.

كما أكد الحريري أنه سيعود إلى لبنان “قريبا جدا” لتقديم استقالته طبقا للدستور اللبناني.

وقال في هذا الصدد “سأعود إلى لبنان قريبا جدا لأقوم بالإجراءات الدستورية اللازمة” في إشارة إلى تقديم استقالته إلى رئيس الجمهورية ميشال عون حسب الدستور اللبناني.

التراجع عن الاستقالة مرتبط بالنأي بالنفس

وأعلن الحريري أن التراجع عن استقالته وارد في حال تم احترام سياسة “النأي بالنفس” في إشارة إلى عدم إدخال لبنان في صراعات المنطقة.

وقال الحريري في المقابلة “سأقوم بكل الخطوات الدستورية في ما يخص استقالتي، وبعدها ندخل في مفاوضات مع كل الفرقاء السياسيين” مضيفا إن التراجع عن استقالته يبقى مرتبطا “باحترام النأي بالنفس والابتعاد عن التدخلات التي تحدث في المنطقة” في إشارة إلى تدخل “حزب الله” في نزاعات عدة في المنطقة.

“علاقتي بولي العهد السعودي ممتازة”

وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية أن علاقته بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان “ممتازة”، في رد على ما تم تناوله من معلومات حول قيام السلطات السعودية بالحد من حرية تحركه في المملكة.

وقال الحريري إن العلاقة مع ولي العهد السعودي “ممتازة ومميزة” واللقاءات معه “كانت أكثر من ودية” مضيفا “أنا اعتبره أخا لي، وهو يعتبرني أخا له” داعيا الجميع إلى “عدم محاولة التدخل” بهذه العلاقة.

وهذه التصريحات هي الأولى للحريري منذ استقالته المفاجئة في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر والتي أعلنها من الرياض وبثتها قناة “العربية” السعودية فقط، وهاجم فيها حزب الله، المشارك في حكومته، وإيران الداعمة للحزب الشيعي. (AFP)

 

 

 

تابعوا أبرز و أحدث أخبار ألمانيا أولاً بأول عبر صفحة : أخبار ألمانيا News aus Deutschland
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها

رأي واحد على “كشف أسباب رحيله و موجبات عودته .. المقابلة الكاملة لسعد الحريري مع تلفزيون المستقبل من السعودية ( فيديو )”

  1. لم يعد يخفى على أحد مدى فظاعة الدور الإبراني المفروض على لبنان ككيان وكدولة معترف بها في الأمم المتحدة نعم لقد فرض الإيرانييون نفوذهم من خلال حزب الله وصادروا الفرار اللبناني لمصلحة إبران وعلى حساب كرامة لبنان والشعب اللبناني لقد مارست إيران دورها القذر في لبنان وزرعت فيه بذور الشر بالتعاون مع التظام السوري قبل عقود خلت من الزمن وما نراه البوم من صور مختلفة شوهت تاريخ لبنان ما هي الآ ناتج لذلك الدور الإجرامي الذي فرصته الإستراتيجية الإيرانية على لبنان وعلى غير لبنان وكل ذلك في سبيل تحقيق أنداف تلك الدولة المارقة لتحقيق حلم فارس مما تسبب بإشاعة التوتر والدمار والتشرذم في عموم تلك الدول التي وصلت إليها أصابع الأخطبوط الإيراني القاتل .

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.