كشف أسباب رحيله و موجبات عودته .. المقابلة الكاملة لسعد الحريري مع تلفزيون المستقبل من السعودية ( فيديو )

كشف أسباب رحيله و موجبات عودته .. المقابلة الكاملة لسعد الحريري مع تلفزيون المستقبل من السعودية ( فيديو )

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري الأحد من منزله في الرياض أنه “حر” في تنقلاته في المملكة، في نفي للمعلومات التي تشكك بحرية تحركه في السعودية، مؤكدا أنه سيعود إلى لبنان قريبا.

وقال الحريري في مقابلة مع تلفزيون “المستقبل” التابع لتياره السياسي “أنا حر هنا وإذا رغبت بالسفر غدا سأسافر” مضيفا “أنا كتبت بيان الاستقالة بيدي وأردت إحداث صدمة إيجابية”.

كما أكد الحريري أنه سيعود إلى لبنان “قريبا جدا” لتقديم استقالته طبقا للدستور اللبناني.

وقال في هذا الصدد “سأعود إلى لبنان قريبا جدا لأقوم بالإجراءات الدستورية اللازمة” في إشارة إلى تقديم استقالته إلى رئيس الجمهورية ميشال عون حسب الدستور اللبناني.

التراجع عن الاستقالة مرتبط بالنأي بالنفس

وأعلن الحريري أن التراجع عن استقالته وارد في حال تم احترام سياسة “النأي بالنفس” في إشارة إلى عدم إدخال لبنان في صراعات المنطقة.

وقال الحريري في المقابلة “سأقوم بكل الخطوات الدستورية في ما يخص استقالتي، وبعدها ندخل في مفاوضات مع كل الفرقاء السياسيين” مضيفا إن التراجع عن استقالته يبقى مرتبطا “باحترام النأي بالنفس والابتعاد عن التدخلات التي تحدث في المنطقة” في إشارة إلى تدخل “حزب الله” في نزاعات عدة في المنطقة.

“علاقتي بولي العهد السعودي ممتازة”

وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية أن علاقته بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان “ممتازة”، في رد على ما تم تناوله من معلومات حول قيام السلطات السعودية بالحد من حرية تحركه في المملكة.

وقال الحريري إن العلاقة مع ولي العهد السعودي “ممتازة ومميزة” واللقاءات معه “كانت أكثر من ودية” مضيفا “أنا اعتبره أخا لي، وهو يعتبرني أخا له” داعيا الجميع إلى “عدم محاولة التدخل” بهذه العلاقة.

وهذه التصريحات هي الأولى للحريري منذ استقالته المفاجئة في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر والتي أعلنها من الرياض وبثتها قناة “العربية” السعودية فقط، وهاجم فيها حزب الله، المشارك في حكومته، وإيران الداعمة للحزب الشيعي. (AFP)