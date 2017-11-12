مهربون روس و 2000 دولار عن كل شخص .. تركيا : ضبط عشرات السوريين قبل توجههم بحراً إلى اليونان

مهربون روس و 2000 دولار عن كل شخص .. تركيا : ضبط عشرات السوريين قبل توجههم بحراً إلى اليونان

ضبط خفر السواحل التركي 65 لاجئاً سورياً، حاولوا برفقة 3 مهربين، الوصول بشكل غير شرعي إلى الجزر اليونانية، قبالة مدينة بودروم.

وذكرت صحيفة “حرييت” التركية، بحسب ما ترجم عكس السير، أن دورية تتبع لخفر السواحل بمدينة بودروم، أوقفت صباح أمس السبت، قارباً كان في طريقه إلى الجزر اليونانية.

وعند فحص القارب، تبين وجود 65 لاجئاً سورياً على متنه، برفقة 3 مهربين، اثنان منهم روس، والأخير يحمل الجنسية الأوكرانية، كانوا قد حصلوا على مبلغ “ألفي دولار” للشخص الواحد، مقابل هذه الرحلة.

وتم تسليم المهربين الثلاثة لقوات الدرك في المقاطعة، في حين تم إرسال اللاجئين السوريين إلى إدارة الهجرة في المدينة، بحسب الصحيفة.