أردوغان قبل التوجه إلى روسيا : على من لا يرون حلاً عسكرياً في سوريا أن يسحبوا قواتهم

13 نوفمبر، 2017
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قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الاثنين إن من لا يعتقدون بجدوى الحل العسكري للصراع في سوريا عليهم أن يسحبوا قواتهم بعد أن قالت روسيا والولايات المتحدة إنه لا حل عسكري ممكن في سوريا.

وقال إردوغان للصحفيين قبل أن يتوجه إلى روسيا ”لدي مشكلة في فهم هذه التصريحات. إذا كان الحل العسكري خارج الحسابات فعلى من يقولون ذلك أن يسحبوا قواتهم“.

وذكر أنه سيناقش المسألة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما سيبحث معه أيضا الحل السياسي في سوريا والتحركات المشتركة مع روسيا في منطقة عفرين السورية وتفاصيل صفقة شراء نظام إس-400 للدفاع الصاروخي. (REUTERS)

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رأيان على “أردوغان قبل التوجه إلى روسيا : على من لا يرون حلاً عسكرياً في سوريا أن يسحبوا قواتهم”

  1. هلق الحكي غير الفعل .. الكل عم يقول مافي حل عسكري .. وصارلهم عن يقولوا هالحكي 7 سنين .. وبنفس الوقت كل الجيوش عم تقاتل بعضها ..
    الحل بشكل عام لازم يكون صرماوي .. صرماية كبيرة كتير تنزل على راس كل الجرادين.. وترتاح الكرة الارضية من هالزبالات..

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