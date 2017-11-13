الحسكة : السلطات الكردية تسلم روسيا أسر مقاتلين شيشانيين

سلّمت السلطات الكردية في محافظة الحسكة أمس (الأحد) روسيا، نساء وأطفال مقاتلين شيشان، عُثر عليهم في مدينة الرقة بعد طرد تنظيم داعش منها الشهر الماضي.

وقال الناطق باسم «وحدات حماية الشعب الكردية» نوري محمود للصحافيين في القامشلي: «نحن نسلم أسر مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية رسمياً إلى دولة روسيا».

وقال المسؤول في الإدارة الكردية الذاتية لهذه المنطقة عبدالكريم عمرو: «نسلم المواطنين الروس الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين»، مؤكداً تسليم 13 امرأة و29 طفلاً إلى مسؤولين روس. (AFP)