تركيا : عصابة تقتحم منزل عائلة سورية في وضح النهار و تسرق ” حلق ذهب ” من أذني قاطنته !

اقتحمت عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص، منزل عائلة سورية، وسرقته في وضح النهار، بمدينة قونيا، جنوب غربي تركيا.

وقالت صحيفة “حرييت” التركية، أمس الأحد، بحسب ما ترجم عكس السير، إن عملية السطو حدثت الساعة 11.30 صباحاً، بحي إكميك كوتشو، بمدينة قونيا، حيث تسكن السورية آية الرجب، البالغة من العمر 18 عاماً، وهي حامل في الشهر الرابع، برفقة زوجها في منزل أرضي.

وأضافت الصحيفة أن ثلاثة ملثمين تسلقوا سور حديقة منزل الرجب، وحاولوا فتح الباب الداخلي، وعندما أحست آية بالأصوات، أسرعت بالاختباء داخل خزانة الملابس، واتصلت طالبةً النجدة من زوجها أشرف، الذي يعمل بالانشاءات.

ونجحت العصابة بفتح الباب، وعثرت على السورية داخل خزانة الملابس، وقامت بتهديدها بالذبح في سبيل الحصول على “حلق” الذهب الذي كانت ترتديه، كما عثرت على مبلغ 400 ليرة تركية في المنزل، سرقته هو الآخر، وتمكنت من الفرار.

ووصل الزوج أشرف ليجد زوجته آية مصابة بانهيار عصبي بجانب الباب، وتم نقلها إلى مستشفى قونيا للتدريب والبحوث لتتلقى العلاج، حيث أكد الأطباء هناك وجود إصابة بسيطة في العنق جراء ضغط السكين عليها فترة احتجاز العصابة لها.

وبدأت قوات الشرطة بعملية البحث، للقبض على أفراد العصابة.

المصدر : Hurriyet