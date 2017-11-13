سكاي نيوز : النظام السوري يعيد إنتاج الأسباب التي أدت للثورة .. و يقدم ” وصفة جاهزة ” لحرب جديدة ( فيديو )

أشارت تقارير دولية أن خطط إعمار سوريا، التي أطلقها النظام السوري، تعيد إنتاج نفس الأسباب التي كانت وراء الحرب في سوريا، وبالتالي قد تكون وصفة جاهزة لحرب جديدة في البلاد.

ورغم أن الحرب في سوريا لم تنته بعد، فإن الحديث عن ملف إعادة إعمار البلاد أصبح موضوعا رئيسيا لدى النظام.

وتحدثت تقارير دولية عن “حرب جديدة” قد تندلع في سوريا، بسبب مشاريع وخطط الإعمار التي أطلقها النظام السوري.

وقال محللون سياسيون إن النظام السوري يعيد إنتاج نفس الأسباب التي دفعت السوريين للانتفاضة عام 2011، وتضمنت غياب الديمقراطية وغياب العدالة الاجتماعية، ونتجت عن مشاكل اجتماعية واقتصادية.

وأكد المحللون أن خطط إعادة بناء دمشق وحمص وحلب على يد مؤيدي النظام، هي تكريس للطائفية، وزرع لبذور حرب أهلية أخرى.

والأشغال وفقاً للحكومة جارية بالفعل، حيث بث الإعلام الموالي صورا للمشاريع التي تزعم الحكومة بالرغبة في بنائها في حي بساتين الرازي، وتضمنت حدائق وعمارات شاهقة ومركزا للتسوق تحت الأرض.

وكان حي بساتين الرازي قد أغلق بمرسوم رئاسي عام 2012، حيث هاجمته جرافات النظام السوري، لأن أشجاره كانت تأوي عناصر من المعارضة السورية، بحسب النظام.

وأجبر سكان الحي الدمشقي وقتها على النزوح داخل سوريا، أو الفرار إلى خارجها. (SkYNEWS)