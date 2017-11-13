سكاي نيوز : النظام السوري يعيد إنتاج الأسباب التي أدت للثورة .. و يقدم ” وصفة جاهزة ” لحرب جديدة ( فيديو )

13 نوفمبر، 2017
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أشارت تقارير دولية أن خطط إعمار سوريا، التي أطلقها النظام السوري، تعيد إنتاج نفس الأسباب التي كانت وراء الحرب في سوريا، وبالتالي قد تكون وصفة جاهزة لحرب جديدة في البلاد.

ورغم أن الحرب في سوريا لم تنته بعد، فإن الحديث عن ملف إعادة إعمار البلاد أصبح موضوعا رئيسيا لدى النظام.

وتحدثت تقارير دولية عن “حرب جديدة” قد تندلع في سوريا، بسبب مشاريع وخطط الإعمار التي أطلقها النظام السوري.

وقال محللون سياسيون إن النظام السوري يعيد إنتاج نفس الأسباب التي دفعت السوريين للانتفاضة عام 2011، وتضمنت غياب الديمقراطية وغياب العدالة الاجتماعية، ونتجت عن مشاكل اجتماعية واقتصادية.

وأكد المحللون أن خطط إعادة بناء دمشق وحمص وحلب على يد مؤيدي النظام، هي تكريس للطائفية، وزرع لبذور حرب أهلية أخرى.

والأشغال وفقاً للحكومة جارية بالفعل، حيث بث الإعلام الموالي صورا للمشاريع التي تزعم الحكومة بالرغبة في بنائها في حي بساتين الرازي، وتضمنت حدائق وعمارات شاهقة ومركزا للتسوق تحت الأرض.

وكان حي بساتين الرازي قد أغلق بمرسوم رئاسي عام 2012، حيث هاجمته جرافات النظام السوري، لأن أشجاره كانت تأوي عناصر من المعارضة السورية، بحسب النظام.

وأجبر سكان الحي الدمشقي وقتها على النزوح داخل سوريا، أو الفرار إلى خارجها. (SkYNEWS)

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رأيان على “سكاي نيوز : النظام السوري يعيد إنتاج الأسباب التي أدت للثورة .. و يقدم ” وصفة جاهزة ” لحرب جديدة ( فيديو )”

  1. التقرير غير موضوعي ويعتمد على التمنيات والواقع غير ذلك ، لا أعتقد أن حرب جديدة سوف تقع مهما تفنن نظام بشار في إذلال الشعب السوري ، هذا هو الواقع المر ، فقد تبلورت الآن المواقف الدولية بشكل كامل ، روسيا وايران مع النظام حتى آخر الخط ومهما فعل ، وأمريكا وأوروبا ليسوا على استعداد لخوض حرب ضد هذه الدول وأقصى ما سيفعلونه هو التنديد والعقوبات الاقتصادية الغارغة ، والدول الخليجية سبتقى ضائعة ومترددة ومشغولة بصراعاتها القبلية فيما بينها (لا تنخدعوا بجعجات محمد بن سلمان) ، والدول العربية الأخرى ستبقى كومبارس ، للأسف ما سنشهده في السنوات القادمة هو تلذذ النظام وحلفاؤة بالتهام جثة الخصم المهزوم واذلاله ، بالمناسبة برأيي المسؤول الأول عن فشل الثورة السوريةهو المعارضون والثوار أنفسهم

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  2. عصابة الديكتاتور الاسد تظن ان مالديها. يضمن قذارتها . و لكن المفاجئات ستجعلهم برعب مطلق .

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