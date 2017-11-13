سويسرا : محاكمة أحد أفراد حرس الحدود السويسري بتهمة التسبب بوفاة جنين امرأة سورية لاجئة

يمثل أحد أفراد حرس الحدود السويسري أمام المحكمة العسكرية رقم 4، نهاية الشهر الحالي، بتهمة التسبب بوفاة جنين امرأة سورية، كانت تعبر الحدود.

وقال وسائل إعلام سويسرية، الثلاثاء (7/11)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن جلسة المحاكمة ستعقد في 22 تشرين الثاني، في المحكمة العسكرية رقم 4 في العاصمة السويسرية برن.

وأضافت أن النيابة العامة تتهم حارس الحدود بالامتناع عن تقديم المساعدة، و تعريض الحياة للخطر، وتجاهل تعليمات العمل.

ولم يقدم المتهم المساعدة للمرأة السورية الحامل في الرابع من تموز عام 2014، رغم تعرضها لنزيف حاد، بل استكمل إجراءات ترحيلها لإيطاليا.

وفقدت المرأة السورية الحامل وعيها عند وصولها إلى مدينة دومدوسولا، في إيطاليا، ونقلت على إثر ذلك إلى المستشفى، حيث وضعت جنينها ميتاً هناك.

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