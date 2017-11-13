شيشانيون ينتحلون صفة جنود روس و ينفذون تفجيرات انتحارية وسط قوات النظام و روسيا في مطار دير الزور !

شيشانيون ينتحلون صفة جنود روس و ينفذون تفجيرات انتحارية وسط قوات النظام و روسيا في مطار دير الزور !

أفادت مصادر في المعارضة السورية بسقوط قتلى وجرحى من قوات النظام السورية، جراء تفجير مجموعة من الانتحاريين أنفسهم داخل مطار دير الزور العسكري شرق سوريا فجر الاثنين .

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية، إن ” مجموعة من الانتحاريين يرجح أنهم من عناصر تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) تسللوا فجر اليوم الى مطار دير الزور العسكري، وقاموا بتفجير انفسهم داخل المطار، وأوقعوا قتلى وجرحى بين عناصر قوات النظام لم يعرف عددهم، ولكن سيارات الاسعاف التي انطلقت من المدينة باتجاه المطار تشير الى عدد كبير من القتلى والجرحى “.

واستغربت المصادر “وصول مسلحي داعش إلى المطار الذي يضرب حوله طوقاً أمنياً ، وأن أقرب نقطه لمسلحي داعش عن المطار تبعد أكثر من 40 كم جنوب شرق المطار”.

من جهتها، قالت مصادر إعلامية موالية، إن “مجموعة شيشانية أقدمت على القيام بعملية انتحارية داخل مطار دير الزور العسكري، أسفرت عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى، وأضرار مادية بعدد من الطائرات”.

وأضافت أن “مجموعة من المسلحين التابعين للجنسية الشيشانية قاموا بالادعاء بأنهم جنود روس وطلبوا مقابلة قائد المطار، مستقلين سيارة مصفحة .. وفور دخول السيارة أرض المطار نزل حوالي الخمسة مسلحين واتجهوا إلى عدد من الطائرات العاملة في أرض المطار وقاموا باستهدافها مستخدمين قواذف م \ د، ثم فجروا أنفسهم بالطائرات المتواجدة هناك، ما أدى لأضرار فيها”.

وبقي أحد المسلحين داخل السيارة المصفحة والذي بدوره اتجه نحو غرفة نائب قائد المطار وفجرها قبل وصوله، وفق ما زعم إعلام النظام.

وتحصن من تبقى من المسلحين، في مبنى الاطفائية داخل المطار، واشتبكوا مع ميليشيات النظام قبل أن يتم قتلهم.

ولم يذكر الإعلام الموالي عدد القتلى والمصابين جراء الحادثة.